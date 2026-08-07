Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gonda News: भूमि विवाद में भाई पर कुल्हाड़ी से हमला, घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
Follow us on Google News
share

Gonda News: तरबगंज में भूमि विवाद के चलते दो सगे भाइयों में मारपीट हो गई। एक भाई ने दूसरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित रक्षाराम ने तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

Gonda News: भूमि विवाद में भाई पर कुल्हाड़ी से हमला, घायल

Gonda News: तरबगंज, संवाददाता। थाना क्षेत्र के पिपरी रोहुआ ग्राम पंचायत के लोनियनपुरवा में बीते मंगलवार सुबह भूमि विवाद में दो सगे भाइयों के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि इस दौरान एक भाई ने दूसरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित रक्षाराम पुत्र सत्यदेव निवासी पिपरी रौहुवा लोनियनपुरवा ने तहरीर में आरोप लगाया है कि छह अगस्त को सुबह लगभग नौ बजे कलीराम पुत्र सत्यदेव से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर कलीराम ने उसे अपशब्द कहने लगा, मना करने पर कुल्हाड़ी से उसके बाएं हाथ पर वार कर दिया।

हमले में रक्षाराम के हाथ में गहरी चोट आई। कोतवाल श्रीधर पाठक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Tarabganj Land Dispute Gonda News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।