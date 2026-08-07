Gonda News: भूमि विवाद में भाई पर कुल्हाड़ी से हमला, घायल
Gonda News: तरबगंज में भूमि विवाद के चलते दो सगे भाइयों में मारपीट हो गई। एक भाई ने दूसरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित रक्षाराम ने तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
Gonda News: तरबगंज, संवाददाता। थाना क्षेत्र के पिपरी रोहुआ ग्राम पंचायत के लोनियनपुरवा में बीते मंगलवार सुबह भूमि विवाद में दो सगे भाइयों के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि इस दौरान एक भाई ने दूसरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित रक्षाराम पुत्र सत्यदेव निवासी पिपरी रौहुवा लोनियनपुरवा ने तहरीर में आरोप लगाया है कि छह अगस्त को सुबह लगभग नौ बजे कलीराम पुत्र सत्यदेव से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर कलीराम ने उसे अपशब्द कहने लगा, मना करने पर कुल्हाड़ी से उसके बाएं हाथ पर वार कर दिया।
हमले में रक्षाराम के हाथ में गहरी चोट आई। कोतवाल श्रीधर पाठक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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