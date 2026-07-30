Gonda News: एमडीएम के भुगतान के संबंध में शिक्षकों को दी जानकारी
Gonda News: कटरा बाजार, संवाददाता। ब्लाक सभागार में गुरुवार मध्याह्न भोजन योजना के सफल संचालन और पारदर्शी
Gonda News: कटरा बाजार, संवाददाता। ब्लाक सभागार में गुरुवार मध्याह्न भोजन योजना के सफल संचालन और पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया को लेकर परिषदीय शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला समन्वयक एमडीएम गणेश गुप्ता व बीईओ अंजनी कुमार सिंह तथा ब्लॉक के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने भाग लिया। बैठक में डीसी एमडीएम गणेश गुप्ता ने स्पर्श पोर्टल के सिंगल नोडल एकाउंट के माध्यम से एमडीएम धनराशि के भुगतान की नई प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एमडीएम परिवर्तन लागत का भुगतान अब इसी माध्यम से ही किया जाएगा। शिक्षकों को पोर्टल पर डेटा फीडिंग, वेंडर मैपिंग और बिल जनरेट करने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई।
खंड शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए कि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए जिससे मध्याह्न भोजन का संचालन प्रभावित न हो। बैठक में रवि तिवारी, साकेत मिश्र, वीरेंद्र मिश्र, संतोष श्रीवास्तव, सूर्य प्रकाश त्रिपाठी, दीपक श्रीवास्तव, देव कुशवाहा, मो.सऊद, सरस्वती तिवारी, ज्योति किरन त्रिपाठी सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।
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