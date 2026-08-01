Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gonda News: एलबीएस कॉलेज में नवप्रवेशित छात्रों के लिए कार्यक्रम कल से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
Follow us on Google News
share

Gonda News: गोण्डा के एलबीएस डिग्री कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के नवप्रवेशित छात्रों का इंडक्शन कार्यक्रम 3 अगस्त को होगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किए गए हैं। महाविद्यालय प्रशासन ने सभी से समय पर उपस्थित होने की अपील की है।

Gonda News: एलबीएस कॉलेज में नवप्रवेशित छात्रों के लिए कार्यक्रम कल से

Gonda News: गोण्डा। शहर के एलबीएस डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर के नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं का इंडक्शन (अधिष्ठापन) कार्यक्रम तीन अगस्त से आयोजित होगा। बीए के विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम सुबह 10 बजे ललिता शास्त्री सभागार, बीएससी का विज्ञान संकाय, बीकॉम का वाणिज्य संकाय, बीबीए व बीसीए का सुबह 8:45 बजे और बीएससी कृषि का सुबह 11 बजे विज्ञान संकाय में होगा। महाविद्यालय प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों से निर्धारित समय पर उपस्थित होने की अपील की है। कार्यक्रम के समन्वयन एवं संचालन में प्रो अमन चन्द्रा, प्रो संजय कुमार पाण्डेय, प्रो संदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रो अरविन्द कुमार शर्मा, डॉ माला सिंह सहित सभी विभागाध्यक्ष सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

ये भी पढ़ें:को-ऑपरेटिव कॉलेज में नए नामांकित छात्र-छात्राओं का इंडक्शन प्रोग्राम तीन को

मीडिया प्रभारी प्रो जय शंकर तिवारी ने बताया कि इंडक्शन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, अनुशासन, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, उपलब्ध सुविधाओं और विभिन्न सह-पाठ्यचर्या और छात्रोपयोगी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:आरडीबीएम कॉलेज में इंडक्शन प्रोग्राम 6 को
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gonda News Gonda Latest News Gonda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।