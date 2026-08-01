Gonda News: एलबीएस कॉलेज में नवप्रवेशित छात्रों के लिए कार्यक्रम कल से
Gonda News: गोण्डा के एलबीएस डिग्री कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के नवप्रवेशित छात्रों का इंडक्शन कार्यक्रम 3 अगस्त को होगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किए गए हैं। महाविद्यालय प्रशासन ने सभी से समय पर उपस्थित होने की अपील की है।
Gonda News: गोण्डा। शहर के एलबीएस डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर के नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं का इंडक्शन (अधिष्ठापन) कार्यक्रम तीन अगस्त से आयोजित होगा। बीए के विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम सुबह 10 बजे ललिता शास्त्री सभागार, बीएससी का विज्ञान संकाय, बीकॉम का वाणिज्य संकाय, बीबीए व बीसीए का सुबह 8:45 बजे और बीएससी कृषि का सुबह 11 बजे विज्ञान संकाय में होगा। महाविद्यालय प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों से निर्धारित समय पर उपस्थित होने की अपील की है। कार्यक्रम के समन्वयन एवं संचालन में प्रो अमन चन्द्रा, प्रो संजय कुमार पाण्डेय, प्रो संदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रो अरविन्द कुमार शर्मा, डॉ माला सिंह सहित सभी विभागाध्यक्ष सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
मीडिया प्रभारी प्रो जय शंकर तिवारी ने बताया कि इंडक्शन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, अनुशासन, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, उपलब्ध सुविधाओं और विभिन्न सह-पाठ्यचर्या और छात्रोपयोगी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
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