Gonda News: रेडक्रॉस चुनाव के पर्यवेक्षक बने प्रो. शेर बहादुर सिंह
Gonda News: इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी की बहराइच जिला शाखा के चुनाव के लिए गोण्डा इकाई के उप-सभापति प्रो. शेर बहादुर सिंह को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। यह मनोनयन प्रदेश महासचिव रामानन्द कटियार के निर्देश पर किया गया और विभिन्न सदस्यों ने उन्हें बधाई दी।
Gonda News: गोण्डा। इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी की बहराइच जिला शाखा की प्रबंध समिति के 19 अगस्त को प्रस्तावित चुनाव के लिए गोण्डा इकाई के उप-सभापति प्रो. शेर बहादुर सिंह को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। यह मनोनयन प्रदेश महासचिव रामानन्द कटियार के निर्देश पर किया गया। नियुक्ति पर उपाध्यक्ष जसपाल सिंह सलूजा, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार श्रीवास्तव, डॉ. ज्योत्सना शर्मा, केबी सिंह, अमित पांडेय, कसीम सिद्दीकी और अजेय विक्रम सिंह ने प्रसन्नता जताते हुए उन्हें बधाई दी।
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