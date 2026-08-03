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Gonda News: ग्रामीण सहकारी समिति का शुभारंभ, किसानों को मिलेगी सुविधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: रामापुर के कटका में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति का शुभारंभ किया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला ने कहा कि इस समिति से किसानों को खाद, बीज और कृषि ऋण जैसी स्थानीय सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनका समय और धन बचेगा। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे।

Gonda News: ग्रामीण सहकारी समिति का शुभारंभ, किसानों को मिलेगी सुविधा

Gonda News: ​रामापुर। विकासखंड कटरा बाजार की ग्राम पंचायत कटका में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला ने फीता काटकर बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समिति के शुरू होने से किसानों को खाद, बीज और कृषि ऋण जैसी सुविधाएं अब स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी, जिससे उनके समय और धन की बचत होगी। इस अवसर पर प्रधान लाल बिहारी दुबे, लाल बाबू दुबे, दीपक शुक्ला और देवी शंकर श्रीवास्तव समेत कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे।

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