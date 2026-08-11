Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gonda News: सागौन के 11 हरे पेड़ों पर चला आरा, लकड़ी गायब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
Follow us on Google News
share

Gonda News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के हुजूरपुर इलाके के सिंहपुर गांव में 11 हरे सागौन के पेड़ों का अवैध कटान हुआ। वन महकमे की टीम ने मौके पर जाकर जांच की और कटे पेड़ों के बूटे पाए। वन रक्षक ने थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है।

Gonda News: सागौन के 11 हरे पेड़ों पर चला आरा, लकड़ी गायब

Gonda News: बहराइच, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के हुजूरपुर इलाके के सिंहपुर गांव में खेत में लगे 11 हरे सागौन के पेड़ों का अवैध कटान कर लकड़ी गायब कर दी गई। इसकी भनक लगते ही वन महकमे की टीम ने मौके पर पहुंच कर तहकीकात में ताजा कटे पेड़ के बूटे पाए जाने पर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। हुजूरपुर थाने के सिंहपुर गांव में खेत में लगे सागौन के हरे पेड़ के अवैध कटान की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तहकीकात की। सिंहपुर गांव में विमल कुमार सिंह के खेत में ताजे 11 हरे सागौन के पेड़ों के बूटे पाए जाने पर वन रक्षक अंकित कुमार सिंह ने थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gonda News Barabanki Gonda Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।