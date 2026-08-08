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Gonda News: अस्पताल में कुत्तों को पकड़ने के लिए जल्द शुरू होगी कवायद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा के बाबू ईश्वर शरण अस्पताल में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर अस्पताल प्रशासन ने नगर पालिका को पत्र भेजा है। मरीजों और तीमारदारों के डर को खत्म करने के लिए कुत्तों को पकड़ने के लिए कैटल कैचर की मदद मांगी गई है। इस कदम से अस्पताल परिसर को आवारा पशुओं से मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

Gonda News: अस्पताल में कुत्तों को पकड़ने के लिए जल्द शुरू होगी कवायद

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। स्वशासी मेडिकल मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध बाबू ईश्वर शरण अस्पताल परिसर में आवारा कुत्तों के डेरा जमाने और मरीजों व तीमारदारों के बीच घूमने की समस्या को लेकर अब अस्पताल प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। अस्पताल प्रशासन ने नगर पालिका परिषद को पत्र भेजकर कैटल कैचर की मदद से परिसर में घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़ने का अनुरोध किया है। हिन्दुस्तान में अस्पताल में कुत्तों के जमावड़े से संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद अस्पताल प्रशासन सक्रिय हुआ है। मेडिकल कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के साथ ही ओटी के आसपास, वार्डों और अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों के घूमने की शिकायत सामने आई थी।

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रात के समय कई कुत्ते अस्पताल परिसर में ही आराम करते दिखाई देते हैं। इससे मरीजों और उनके तीमारदारों में डर का माहौल बना रहता है। सबसे अधिक चिंता छोटे बच्चों और गंभीर मरीजों को लेकर रहती है। शनिवार के अंक में हिन्दुस्तान ने इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर छपने के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से अब नगर पालिका को पत्र भेजकर कुत्तों को पकड़ने के लिए कैटल कैचर भेजने का अनुरोध किया गया है। लोगों का का कहना है कि अस्पताल परिसर में आवारा कुत्तों की मौजूदगी किसी भी समय मरीजों और कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. आफताब आलम ने बताया कि कुत्तों को पकड़वाने के लिए नगर पालिका परिषद से कई बार अनुरोध किया जा चुका है। अब दोबारा पत्र भेजकर जल्द कार्रवाई करने को कहा गया है। नगर पालिका की टीम के सहयोग से कुत्तों को पकड़कर अस्पताल परिसर से हटाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए परिसर को आवारा पशुओं से मुक्त रखने का प्रयास किया जा रहा है।

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