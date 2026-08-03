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Gonda News: श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुईं 40 बसें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोंडा से अयोध्या के लिए श्रद्धालुओं को लेकर 40 बसें दोपहर 4 बजे तक रवाना हुईं। सुबह से निरीक्षकों और कर्मचारियों ने यात्रियों के लिए सहयोग किया। रोडवेज के सहायक प्रबंधक ने बताया कि बसों का संचालन समय पर हो रहा है और महिला यात्रियों के लिए महिला कर्मचारियों की टीम भी गठित की गई है।

Gonda News: श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुईं 40 बसें

Gonda News: गोंडा। श्रद्धालुओं को लेकर गोंडा से अयोध्या के लिए रोडवेज की 40 बस दोपहर बाद 4 बजे तक रवाना हुईं । सुबह से ही निरीक्षकों और कर्मचारियों की टीम ने श्रद्धालुओं को बस में सवार होने में काफी सहयोग किया। इसके अलावा बसों के संचालन में भी विभाग के निरीक्षकों और कर्मचारियों ने काफी अहम भूमिका निभाई। रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आयुष भटनागर ने बताया कि बसों का संचालन समय से किया जा रहा है। निरीक्षकों और कर्मचारियों की टीम गठित की गई है। जिन्हें निर्देशित किया गया है कि यात्रियों का बराबर सहयोग करें। इसके अलावा महिला यात्रियों के लिए भी महिला कर्मचारियों की टीम गठित की गई है।

इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जिस तरफ की अधिक सवारी निकलती है। उसी तरफ बसों का संचालन तत्काल कर दिया जाता है ।

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