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Gonda News: कम्पोजिट विद्यालय में बाल संसद और मीना मंच का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा के कम्पोजिट विद्यालय सोनबरसा में सोमवार को बाल संसद और मीना मंच का गठन किया गया। बच्चों ने मतदान कर पदाधिकारियों का चयन किया, जिसमें चांदनी यादव को मीना और प्रमोद को प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रभारी प्रधानाध्यापक बलजीत सिंह कनौजिया ने बच्चों की नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी को बढ़ाने की बात की।

कम्पोजिट विद्यालय में बाल संसद और मीना मंच का गठन
कम्पोजिट विद्यालय में बाल संसद और मीना मंच का गठन

Gonda News: गोण्डा। कम्पोजिट विद्यालय सोनबरसा, बक्सरा आज्ञाराम में सोमवार को बाल संसद एवं मीना मंच का गठन किया गया। बच्चों ने मतदान कर पदाधिकारियों का चयन किया। मीना मंच में चांदनी यादव को मीना तथा अंजू, करिश्मा एवं रीतिका को पावर एंजल चुना गया। कार्यकारिणी में खुशी, काजल, माधुरी, विनोद, अजीत, शुभम् सहित अन्य को सदस्य बनाया गया। इसी क्रम में बाल कैबिनेट में प्रमोद प्रधानमंत्री, शुभम् उप प्रधानमंत्री, अंकित शिक्षा मंत्री, विनोद परिवहन मंत्री, माधुरी स्वच्छता मंत्री, जिगर खेल मंत्री, अंजू अनुशासन मंत्री, पूनम स्वास्थ्य मंत्री तथा अजीत खाद्यान्न मंत्री बने। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।

प्रभारी प्रधानाध्यापक बलजीत सिंह कनौजिया ने कहा कि बाल कैबिनेट से बच्चों में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और अनुशासन विकसित होगा।

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