Gonda News: दूसरा विवाह कर ड्यूटी से गायब सफाईकर्मी को नोटिस, एक अन्य सफाईकर्मी पर भी लापरवाही का आरोप
Gonda News: गोंडा जिले में सफाईकर्मियों की लापरवाही के दो मामले सामने आए हैं। एक सफाईकर्मी राहुलराज शर्मा पर दूसरा विवाह कर ड्यूटी से गायब रहने का आरोप है। दूसरे सफाईकर्मी गोरखनाथ अवस्थी पर नियमित रूप से काम पर न आने का आरोप है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
Gonda News: गोंडा, संवाददाता। गोंडा जिले में सफाईकर्मियों की मनमानी और लापरवाही के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं, जिन पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित सफाईकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। एक मामला दूसरा विवाह कर ड्यूटी से गायब रहने का है, तो दूसरा नियमित रूप से काम पर न आने से जुड़ा है। पंडरीकृपाल विकासखंड के सफाईकर्मी राहुलराज शर्मा पर दूसरा विवाह करने और बहाली के बाद ड्यूटी से गायब रहने का आरोप लगा है। सात अगस्त को जारी नोटिस में जिलाधिकारी के तीन अगस्त के पत्र और उसके साथ संलग्न शिकायत का हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता अंजू शर्मा का आरोप है कि राहुलराज शर्मा ने चोरी-छिपे दूसरा विवाह कर लिया है। इस शिकायत के आधार पर उन्हें पहले सेवा से निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में बहाल किए जाने के बावजूद अब उनके ड्यूटी से गायब रहने की बात सामने आई है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर सात दिन में आख्या मांगी है। सफाईकर्मी को एक सप्ताह के भीतर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), पंडरीकृपाल के माध्यम से देने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है。
ड्यूटी से गायब रहने पर एक अन्य सफाईकर्मी को भी नोटिस
इसी क्रम में विकासखंड कटरा बाजार के राजस्व ग्राम नदांवा में तैनात सफाईकर्मी गोरखनाथ अवस्थी पर भी ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। शुक्रवार को जारी नोटिस में कहा गया है कि ग्राम प्रधान ने फोन पर शिकायत की थी कि सफाईकर्मी अपने तैनाती स्थल पर नियमित रूप से उपस्थित होकर साफ-सफाई का कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते गांव में गंदगी की स्थिति बनी हुई है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने इसे सरकारी दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। सफाईकर्मी को एक सप्ताह के भीतर साक्ष्य सहित जवाब सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), कटरा बाजार के माध्यम से कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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