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Gonda News: जलभराव और गंदगी से जूझ रही 25 हजार की आबादी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा में स्वच्छता और विकास के दावों के बावजूद, कई ग्राम पंचायतों की स्थिति गंभीर है। जलभराव, गंदगी और टूटी सड़कों के कारण स्थानीय नागरिकों को कठिनाई हो रही है। शिकायतों के बावजूद, हालात में सुधार नहीं हुआ है, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ गया है। लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

जलभराव और गंदगी से जूझ रही 25 हजार की आबादी
जलभराव और गंदगी से जूझ रही 25 हजार की आबादी

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। शहर को स्वच्छ और विकसित बनाने के दावों के बीच इससे सटी ग्राम पंचायतों की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नगर सीमा से लगे कई गांवों और कॉलोनियों में जलभराव, गंदगी, टूटी सड़कें और बदहाल नालियां लोगों के लिए रोज की परेशानी बन चुकी हैं। वर्षों से चली आ रही इन समस्याओं के बावजूद जिम्मेदार विभागों की उदासीनता पर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। इन ग्राम पंचायतों में बसी कॉलोनियों में 25 हजार से अधिक आबादी निवास करती है। गिर्द गोण्डा ग्राम पंचायत के गायत्री पुरम में सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं।

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जगह-जगह बने गड्ढों में गंदा पानी भरा रहता है, जिससे लोगों का पैदल निकलना तक मुश्किल हो गया है। बारिश के बाद पूरा इलाका कीचड़ और जलभराव की चपेट में आ जाता है। जानकी नगर ग्राम पंचायत के विष्णुपुरी, रानी पुरवा और सिटी मांटेसरी स्कूल के आसपास नालियों की सफाई न होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। बदबू और जलभराव के बीच राहगीरों और स्कूली बच्चों को रोज आवाजाही करनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन हालात जस के तस हैं।उधर इमिलिया गुरुदयाल, बूढ़ादेवर ग्राम पंचायत में भी जलनिकासी व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। सड़कों पर फैली गंदगी और रुके हुए पानी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। लोगों को डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा सता रहा है। कई परिवार बीमारी की चपेट में आने की आशंका के बीच रहने को मजबूर हैं। यही नहीं कई स्थानों पर बिजली के खंभों पर तारों का मकड़जाल और झूलते बिजली के तार किसी बड़े हादसे का इंतजार करते नजर आते हैं। वहीं छुट्टा मवेशियों का सड़कों पर जमावड़ा आवागमन को और मुश्किल बना रहा है। बूढ़ादेवर के निवासी प्रत्यूष राज और जयवर्धन ने कहा कि नाले बराबर सड़क टूटी होने से आवाजाही में परेशानी होती है। वहीं, जानकीनगर कॉलोनी के रहने वाले दिनेश मिश्र, दयाशंकर दूबे ने बताया कि हमारी कॉलोनी की स्थित बदतर हो चुकी। नियमित रूप से साफ-सफाई न होने से गंदगी पसरी रहती है।

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