Gonda News: बीस से अधिक एडेड स्कूलों में नहीं लगा एक भी पौधा
Gonda News: गोण्डा में हरित गोण्डा पौधरोपण अभियान के तहत, कुछ विद्यालयों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जबकि 16 विकास खंडों के 20 से अधिक सहायता प्राप्त विद्यालयों में एक भी पौधा नहीं लगाया गया। शिक्षा विभाग ने लंबित विद्यालयों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण संरक्षण में कुछ विद्यालय सक्रिय हैं, जबकि अन्य की प्रगति शून्य है।
Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिले में चल रहे हरित गोण्डा पौधरोपण अभियान के बीच सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रगति रिपोर्ट ने चौंकाने वाली तस्वीर सामने रखी है। जहां कुछ विद्यालयों ने 100 से 300 तक पौधे लगाकर अभियान को गति दी है, वहीं 16 विकास खंडों के 20 से अधिक सहायता प्राप्त विद्यालयों में अब तक एक भी पौधा नहीं लगाया गया है। विभागीय रिकॉर्ड में इन विद्यालयों का पौधरोपण कार्य अभी भी पेंडिंग दर्ज है। विभागीय सूची के अनुसार बेलसर, छपिया, इटियाथोक, झंझरी, मनकापुर, मुजेहना, परसपुर, रूपईडीह, तरबगंज और वजीरगंज क्षेत्र के कई सहायता प्राप्त विद्यालयों में पौधरोपण शुरू तक नहीं हो सका है।
इसके अलावा नवाबगंज का डीएवी इंटर कॉलेज भी लंबित विद्यालयों की सूची में शामिल है। इस अभियान में कुछ विद्यालयों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया है। नबाबगंज ब्लाक क्षेत्र के जंग बहादुर बनवारी लाल इंटर कॉलेज ने 300 पौधे लगाकर जिले में पहला स्थान हासिल किया। वहीं शिक्षक बंधु हाईस्कूल, हलधरमऊ ने 182, कन्हैया लाल इंटर कॉलेज, करनैलगंज और जनता इंटर कॉलेज, कौड़िया बाजार ने 160-160, जबकि प्रेमधन इंटर कॉलेज छपिया ने 135 पौधे लगाकर मिसाल पेश की है। शिक्षा विभाग का कहना है कि जिन विद्यालयों में पौधरोपण लंबित है, उनके प्रधानाचार्यो को जल्द अभियान पूरा कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ऐसे विद्यालयों की लगातार निगरानी करेगा और प्रगति की समीक्षा भी करेगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शासन गंभीर है, ऐसे में एक ओर जहां कई विद्यालय हरियाली बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शून्य प्रगति वाले विद्यालय अभियान की गंभीरता पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं।
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