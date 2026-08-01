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Gonda News: पुलिस के बेड़े में शामिल हुआ इंटरसेप्टर वाहन, बढ़ेगी सड़क सुरक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा में पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एक नया इंटरसेप्टर वाहन शामिल किया है। यह वाहन ओवरस्पीडिंग, लापरवाह वाहन चलाने, तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघनों की निगरानी करने में सक्षम है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और सुरक्षित यातायात व्यवस्था स्थापित करना है।

Gonda News: पुलिस के बेड़े में शामिल हुआ इंटरसेप्टर वाहन, बढ़ेगी सड़क सुरक्षा

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। जिले में यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, सुरक्षित एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पुलिस के बेडे में एक नया इंटरसेप्टर वाहन शामिल किया गया है। शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने यूपी-112 कार्यालय से अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ।

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इंटरसेप्टर वाहन का विवरण

एएसपी ने बताया कि अत्याधुनिक इंटरसेप्टर वाहन आधुनिक तकनीकों एवं उन्नत उपकरणों से सुसज्जित है, जिसके माध्यम से ओवर स्पीड, लापरवाही एवं खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, यातायात नियमों का उल्लंघन, बिना सीट बेल्ट एवं हेलमेट वाहन संचालन, मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए वाहन चलाना तथा अन्य यातायात संबंधी उल्लंघनों की प्रभावी निगरानी एवं कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही वाहन में लगे आधुनिक कैमरे एवं उपकरण साक्ष्य संकलन में भी सहायक होंगे, जिससे यातायात नियमों के उल्लंघन पर त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। बताया कि जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, आमजन के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था स्थापित करना पुलिस की प्राथमिकता है। इंटरसेप्टर वाहन के संचालन से यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन के साथ-साथ वाहन चालकों में नियमों के प्रति जागरूकता एवं अनुशासन की भावना भी विकसित होगी। इस दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात विनय कुमार सिंह सहित अन्य कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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इंटरसेप्टर वाहन के प्रमुख कार्य

- ओवरस्पीड वाहनों की पहचान कर उनकी गति रिकॉर्ड करना और कार्रवाई करना।

- यातायात नियमों का उल्लंघन (जैसे सीट बेल्ट, हेलमेट, मोबाइल पर बात करना) करने वालों पर निगरानी रखना।

- ई-चालान जारी करना और मौके पर कानूनी कार्रवाई करना।

- दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की निगरानी कर हादसों को रोकने का प्रयास करना।

- संदिग्ध या चोरी के वाहनों की जांच कर अपराधियों की धरपकड़ में मदद करना।

- नशे में वाहन चलाने वालों की जांच (ब्रेथ एनालाइजर आदि की सहायता से) करना।

सामान्य प्रश्न

इंटरसेप्टर वाहन का उद्घाटन कब किया गया?
इंटरसेप्टर वाहन का उद्घाटन शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने यूपी-112 कार्यालय से किया।
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