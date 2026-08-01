Gonda News: पशु तस्कर का हाफ एनकाउंटर पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

Gonda News: गोंडा के इटियाथोक थाना क्षेत्र में गुरुवार को हुए पशु तस्करी के मामले में फरार आरोपी कमरुद्दीन को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसे गोली मार दी। घायल आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसके पास से एक अवैध तमंचा और बाइक बरामद हुई है।

Gonda News: मेहनौन (गोंडा), संवाददाता। गोंडा के इटियाथोक थाना क्षेत्र में गुरुवार को हुए पशु तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी कमरुद्दीन को शुक्रवार देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक बाइक पुलिस ने बरामद की है। गुरुवार रात पन्ना बगुलहा गांव में प्रतिबंधित पशु ले जा रहे कुछ लोगों को ग्रामीणों ने देखा और दौड़ाकर एक आरोपी अशरफ अली को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

इस मामले में दूसरा आरोपी कमरुद्दीन फरार चल रहा था, जिसकी तलाश इटियाथोक पुलिस टीम कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि तस्करी का आरोपी कमरुद्दीन इटियाथोक रेलवे क्रॉसिंग के पास से भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए रेलवे क्रॉसिंग के पास सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान मोटरसाइकिल से आता दिखा आरोपी, पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली उसके दाहिने पैर में लगी और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि गुरुवार रात कमरुद्दीन ने अपने साथी अशरफ अली के साथ पन्ना बगुलहा गांव स्थित गन्ने के खेत में एक छुट्टा सांड पशु तस्करी के उद्देश्य से बांध रखा था। ग्रामीणों को संदेह होने पर वे मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को देखकर कमरुद्दीन भाग निकला, जबकि अशरफ अली को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अशरफ अली को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फरार कमरुद्दीन की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। शुक्रवार देर रात सूचना मिलने पर हुई कार्रवाई में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।