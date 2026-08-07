Gonda News: दो सफाई कर्मियों से डीपीआरओ ने जवाब तलब किया
Gonda News: गोण्डा में जिला पंचायत राज अधिकारी ने सफाईकर्मी राहुलराज शर्मा को दूसरा विवाह करने और ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वही कटरा बाजार के सफाईकर्मी गोरखनाथ अवस्थी पर ड्यूटी में लापरवाही का आरोप है। इनकी शिकायतें ग्राम प्रधान द्वारा की गई हैं।
Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। दूसरा विवाह करने और बहाली के बाद ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में जिला पंचायत राज अधिकारी ने पण्डरीकृपाल विकासखंड के सफाईकर्मी राहुलराज शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दूसरी ओर विकासखंड कटरा बाजार के राजस्व ग्राम नदांवा में तैनात सफाईकर्मी पर ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगा है। सात अगस्त को जारी नोटिस में जिलाधिकारी के तीन अगस्त के पत्र और संलग्न शिकायत का हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता अंजू शर्मा ने आरोप लगाया है कि राहुलराज शर्मा ने चोरी-छिपे दूसरा विवाह कर लिया है। शिकायत के आधार पर उन्हें पूर्व में निलंबित किया गया था।
बाद में सेवा में बहाल किए जाने के बावजूद उनके गायब रहने की बात सामने आई है। डीएम ने मामले की जांच कर सात दिन में आख्या मांगी है। सफाईकर्मी को एक सप्ताह में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण सहायक विकास अधिकारी पंचायत, पण्डरीकृपाल के माध्यम से देने को कहा गया है। दूसरी ओर डीपीआरओ की ओर से कटरा बाजार ब्लॉक में तैनात सफाईकर्मी गोरखनाथ अवस्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सात अगस्त को जारी नोटिस में कहा गया है कि ग्राम प्रधान ने फोन पर शिकायत की थी कि सफाईकर्मी अपने तैनाती स्थल पर नियमित रूप से उपस्थित होकर साफ-सफाई का कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके चलते गांव में गंदगी की स्थिति बनी हुई है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने इसे सरकारी दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। सफाईकर्मी को एक सप्ताह के भीतर साक्ष्य सहित जवाब सहायक विकास अधिकारी पंचायत, कटरा बाजार के माध्यम से कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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