Gonda News: जेल निरीक्षण में सुनी बंदियों की समस्याएं
Gonda News: गोंडा के मंडलीय कारागार का निरीक्षण करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंकिता सिंह ने बंदियों से उनकी समस्याएं सुनीं और मुकदमों से संबंधित जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए कि सिद्ध दोष बंदियों की अपील दाखिल करने में सहायता करें। महिला बंदियों के बच्चों की पढ़ाई और जेल के भोजन की गुणवत्ता पर भी चर्चा की।
Gonda News: गोंडा, विधि संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंकिता सिंह ने सोमवार को मंडलीय कारागार गोंडा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बैरकों में बंदियों से संवाद कर उनके मुकदमों से संबंधित जानकारी प्राप्त की व उनकी समस्याएं सुनीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने जेल प्रशासन व डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ताओं को सभी बैरकों में भ्रमण कर ऐसे सिद्ध दोष बंदी जिनकी अपील दाखिल नहीं है उनकी अपील दाखिल करने के लिए प्रभावी पैरवी करने का निर्देश दिया। उन्होंने महिला बैरक में महिला बंदियों से मुलाकात की। महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली।
उन्होंने कारागार के किचन में बन रहे भोजन की गुणवत्ता परखी व अस्पताल में इलाज करा रहे बंदियों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। सचिव ने जेल में बंदियों के लिए स्थापित पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी किया गया। निरीक्षण के दौरान जेलर आफताब अंसारी, असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल बृज लाल तिवारी व प्रभात श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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