Gonda News: राजकीय पुस्तकालय में गुरुजनों को साहित्यश्री सम्मान
Gonda News: गोंडा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की गोंडा इकाई ने गुरु-पूर्णिमा और व्यास जयंती के अवसर पर सम्मान समारोह और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। वरिष्ठ साहित्यकारों को साहित्यश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष उमाशंकर शुक्ल आलोक ने की। समारोह में साहित्यप्रेमियों की बड़ी संख्या उपस्थित रही।
Gonda News: गोंडा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद, अवध प्रांत की गोंडा इकाई ने गुरु-पूर्णिमा व व्यास जयंती के अवसर पर सम्मान समारोह और काव्य गोष्ठी का आयोजन राजकीय पुस्तकालय कक्ष में किया गया । समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. सूर्य पाल सिंह, डॉ. शैलेन्द्र नाथ मिश्र, एसपी मिश्र, अशोक पांडेय एवं घनश्याम अवस्थी को साहित्यश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष उमाशंकर शुक्ल आलोक ने की और संचालन महामंत्री बृज लाल तिवारी ने किया। इस अवसर पर परिषद के पदाधिकारी एवं साहित्यप्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
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