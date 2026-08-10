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Gonda News: दिव्यांग रोजगार मेले में 28 का चयन, चार को स्वरोजगार से जोड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा में कौशल विकास विभाग ने जिला सेवायोजन विभाग के सहयोग से एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया। 86 दिव्यांग प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 28 का चयन किया गया। चार प्रतिभागियों का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पंजीकरण कर स्वरोजगार से जोड़ा गया।

Gonda News: दिव्यांग रोजगार मेले में 28 का चयन, चार को स्वरोजगार से जोड़ा

Gonda News: गोण्डा। कौशल विकास विभाग की ओर सोमवार को जिला सेवायोजन विभाग के सहयोग से एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 86 दिव्यांग प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 28 प्रतिभागियों का चयन कर सेवायोजित कराया गया। वहीं चार दिव्यांग प्रतिभागियों का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पंजीकरण कर स्वरोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की गई। रोजगार मेले में जिला समन्वयक कौशल विकास राम सिंह, एमआईएस मैनेजर दीपक खरे, अविनाश प्रताप सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा डीपीएम संतोष कुमार पाठक, अजीत कुशवाहा, पवन चौहान, अजय सिंह, सुरेश वर्मा, अंकित तिवारी और अनुराग मिश्रा ने मेले की व्यवस्थाओं में सहयोग किया।

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