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Gonda News: सफाई में लापरवाही पर सफाईकर्मी से जवाब तलब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा के नवाबगंज में सफाई कार्य में लापरवाही के चलते डीपीआरओ ने सफाईकर्मी पट्टू लाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिकायत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने की थी कि गांव और विद्यालय परिसर में सफाई न होने से गंदगी फैली हुई है। स्पष्टीकरण का मांगा गया है।

Gonda News: सफाई में लापरवाही पर सफाईकर्मी से जवाब तलब

Gonda News: गोण्डा। नवाबगंज विकासखंड के सरायखत्री में सफाई कार्य में लापरवाही और अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना पर डीपीआरओ ने सफाईकर्मी पट्टू लाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राधेश्याम उर्फ पप्पू राजभर ने आठ अगस्त को शिकायत की थी कि गांव और विद्यालय परिसर में नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी फैली है। डीपीआरओ ने तीन दिन में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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