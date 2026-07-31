Gonda News: बार एसोसिएशन गोंडा का शपथ ग्रहण समारोह आज

Gonda News: गोण्डा , विधि संवाददाता । बार एसोसिएशन द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को आयोजित होगा । समारोह दोपहर एक बजे से शाम पांच बजे तक वेंकटाचार्य क्लब सभागार कलेक्ट्रेट कचहरी में संपन्न होगा। अध्यक्ष रविचंद्र त्रिपाठी ने बताया कि समारोह में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों, जनपद न्यायाधीशों तथा प्रशासनिक एवं पुलिस अफसरों को बुलाया गया है । मुख्य अतिथियों में प्रयागराज के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति इन्द्रजीत शुक्ला, न्यायमूर्ति देवेश चन्द्र सामंत, जनपद गोंडा न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह, जनपद न्यायाधीश बलरामपुर उत्कर्ष चतुर्वेदी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ललित पुर नन्द प्रताप ओझा, मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रशांत सिंह ''अटल'' तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य राकेश पाठक शामिल होंगे।