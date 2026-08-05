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Gonda News: नौकरी का झांसा देकर 94 हजार रुपये ऐंठे, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: उमरी बेगमगंज में एक युवक ने दो आरोपियों के खिलाफ सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 94,000 रुपये ठगने का मामला दर्ज कराया है। दीपक गुप्ता ने लल्लन सिंह और सुरेन्द्र सिंह पर पैसे एकत्र करने और नौकरी न देने का आरोप लगाया। पुलिस ने धोखाधड़ी और धमकी के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

Gonda News: नौकरी का झांसा देकर 94 हजार रुपये ऐंठे, केस दर्ज

Gonda News: उमरी बेगमगंज। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवक से 94 हजार रुपये ऐंठने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित दीपक गुप्ता निवासी ग्राम सिसई ने बताया कि आरोपी लल्लन सिंह और सुरेन्द्र सिंह ने उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे लिए। आरोप है कि लल्लन सिंह ने 11 जून 2025 को 20 हजार रुपये और सुरेन्द्र सिंह ने 18 जून 2025 को 74,000 रुपये लिए। दोनों ने दो माह में पैसे वापस करने का आश्वासन दिया, लेकिन नौकरी नहीं दी और न ही पैसे लौटाए।

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जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक पवन मिश्रा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर धोखाधड़ी, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की विवेचना जारी हैं।

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