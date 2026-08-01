Gonda News: कूड़ा फेंकने के विवाद में दो पक्ष भिड़े, सात नामजद व एक अज्ञात पर मुकदमा
Gonda News: नवाबगंज में कूड़ा फेंकने के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने क्रास केस दर्ज कर लिया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। थाना क्षेत्र में यह घटना शुक्रवार सुबह हुई।
Gonda News: नवाबगंज (गोंडा) संवाददाता। कूड़ा फेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के पर सात नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध क्रास केस दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के दुर्गागंज माझा निवासी अजय यादव ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब छह बजे गांव के पाटनदीन उनके घर के बगल में कूड़ा फेंक रहे थे। विरोध करने पर पाटनदीन के पक्ष के संचित, देवीदीन और निशा ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे गयालाल और संजय को भी मारपीट कर घायल कर दिया।
वहीं दूसरे पक्ष के पाटन दीन ने बताया कि कूड़ा फेंकने की बात को लेकर अजय यादव, गयालाल, संजय और एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से पीटा। बीच-बचाव करने पहुंचे संचित, देवीदीन और निशा को भी मारपीट कर घायल कर दिया। थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है।
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