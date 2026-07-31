Gonda News: नीलगाय की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, पति-बेटा घायल

Gonda News: मेहनौन, संवाददाता। इटियाथोक-खरगूपुर मार्ग पर बृहस्पतिवार देर शाम नीलगाय की की चपेट में आने से एक बाइक सवार महिला की मौत हो गई। हादसे में महिला का पति और सात वर्षीय बेटा भी घायल हो गया है। हालांकि पति व बेटे की हालत सामान्य है, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौत के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि खरगूपुर थाना क्षेत्र के खरगूपुर इमिलिया गांव निवासी रामतेज वर्मा अपनी पत्नी ममता (28) और बेटे कार्तिक (7) वर्ष के साथ गोंडा में पत्नी का उपचार कराकर घर वापस लौट रहे थे। बाइक रामतेज चला रहे थे। इटियाथोक-खरगूपुर मार्ग पर बेंदुली गांव के पास वह पहुंचे ही थे कि अचानक झाड़ियों से निकली एक नीलगाय से बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे । ममता के सिर और सीने में गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने तत्काल एंबुलेंस बुलाकर तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटियाथोक पहुंचाया, वहां चिकित्सकों ने ममता को मृत घोषित कर दिया। रामतेज वर्मा और बेटे कार्तिक को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। थानाध्यक्ष इटियाथोक कमलापति त्रिपाठी ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है。