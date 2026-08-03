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Gonda News: रेतवागाड़ा में बारिश के बीच यूरिया लेने को डटे किसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: धानेपुर में सोमवार को रेतवागाड़ा साधन सहकारी समिति पर 645 बोरी यूरिया का वितरण किया गया। गर्मी और बारिश के बावजूद, किसान लंबी कतार में खड़े रहे। समिति कर्मियों ने कतार में लगे लोगों को पानी प्रदान किया। बड़ी संख्या में लोग यूरिया लेने के लिए एकत्रित हुए, जबकि कुछ कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे।

Gonda News: रेतवागाड़ा में बारिश के बीच यूरिया लेने को डटे किसान

Gonda News: धानेपुर, संवाददाता। रेतवागाड़ा साधन सहकारी समिति पर सोमवार को भारी भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था के बीच 645 बोरी यूरिया का वितरण किया गया। दोपहर में जहां भीषण गर्मी में समिति कर्मियों व पुलिस कर्मियों ने कतार में लगी महिलाओं और पुरुषों को पानी पिलाकर सूख रहे हलक को बचाने का सराहनीय कार्य किया। वहीं अपराह्न में झमाझम बारिश के बावजूद भी किसान यूरिया के लिए भीगते हुए डटे रहे। मौजूदा समय में धान, मक्का व गन्ने में छिड़काव व टाप ड्रेसिंग के लिए यूरिया की मांग बढ़ गई है। जिससे खाद आते ही यूरिया के लिए बड़ी संख्या में किसान समितियों पर जुट जाते हैं।

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सोमवार को साधन सहकारी समिति रेतवागाडा़ में यूरिया वितरण की जानकारी मिलते ही भोर से ही महिलाओं व पुरुषों की लंबी कतार लगी रही। महिलाओं ने अपने घर का चूल्हा चौका छोड़कर सुबह से ही यूरिया के लिए कतार में यूरिया लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती रही है। पुलिस की मौजूदगी में खाद वितरण शुरू किया गया। भारी भीड़ की वजह से कतार में खड़े लोग धक्का मुक्की करते रहे। लेकिन भीषण गर्मी और फिर झमाझम बारिश के बावजूद किसान कतार में यूरिया पाने के लिए डटे रहे। सचिव दिवाकर तिवारी ने बताया कि समिति पर एक हजार से अधिक बोरी यूरिया खाद रही जिस पर 645 बोरी यूरिया किसानों के बीच बांटी गई है। बरसात भी किसानों को डिगा नहीं सकी और भीगते हुए किसानों ने खाद लेने से पीछे नहीं हटे। ड्यूटी से नदारद रहे सचिव व सफाई कर्मचारी: उधर साधन सहकारी समिति पर जिलाधिकारी की ओर से दो सफाई कर्मी व मुजेहना विकासखंड के पंचायत सचिव की ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन ड्यूटी से लोग नदारद रहे।

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