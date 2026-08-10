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Gonda News: इमरजेंसी में दो बेड का एचडीयू जल्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा के बाबू ईश्वर शरण अस्पताल की इमरजेंसी में जल्द ही दो बेड का एचडीयू स्थापित किया जाएगा। सीएमएस डॉ. अनिल तिवारी के अनुसार, इमरजेंसी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और वर्तमान 26 बेड को बढ़ाकर 30 बेड तक किया जा सकता है।

Gonda News: इमरजेंसी में दो बेड का एचडीयू जल्द

Gonda News: गोण्डा। मेडिकल कालेज से सम्बद्ध बाबू ईश्वर शरण अस्पताल की इमरजेंसी में दो बेड का एचडीयू का बनाया जाएगा। एचडीयू स्थापित करने की कवायद जल्दी ही शुरु की जाएगी। सीएमएस डॉ. अनिल तिवारी ने बताया कि इमरजेंसी की सेवाओं का विस्तार भी किया जाएगा। अभी 26 बेड की इमरजेंसी है, इसको बढ़ाकर तीस बेड तक किया जा सकता है।

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