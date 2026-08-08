Gonda News: चारागाह की भूमि से यूकेलिप्टस का पेड़ काटने का आरोप
Gonda News: वजीरगंज में ग्राम पंचायत बंधवा के लेखपाल इन्द्रदेव द्विवेदी ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अज्ञात व्यक्तियों ने 1.3520 हेक्टेयर चारागाह की भूमि से यूकेलिप्टस के पेड़ काट दिए हैं। प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह ने जांच शुरू कर दी है।
Gonda News: वजीरगंज। ग्राम पंचायत बंधवा के लेखपाल इन्द्रदेव द्विवेदी ने चोरी के चारागाह की भूमि पर लगे यूकेलिप्टस का पेड़ काटने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तहरीर के मुताबिक 1.3520 हेक्टेयर चारागाह की भूमि मे लगे यूकेलिप्टस का पेड़ अज्ञात व्यक्तियों ने काट लिया। प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
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