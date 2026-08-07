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Gonda News: आंगनबाड़ी केंद्रों पर खेल के माध्यम से बच्चों को करें प्रेरित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: वजीरगंज में, सीडीपीओ कार्यालय पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की बैठक में बच्चों की शिक्षा के लिए खेल के माध्यम से प्रेरित करने के सुझाव दिए गए। सुपरवाइजरों ने चेहरा प्रमाणीकरण, पोषाहार वितरण और गर्भवती महिलाओं की देखभाल पर चर्चा की। इस बैठक में कई प्रमुख सदस्य भी मौजूद थे।

Gonda News: आंगनबाड़ी केंद्रों पर खेल के माध्यम से बच्चों को करें प्रेरित

Gonda News: वजीरगंज। सीडीपीओ कार्यालय पर करदा और नगवा सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के साथ सुपरवाइजर ज्योत्सना और बबली रावत ने बैठक की। सुपरवाइजरों ने बताया कि केंद्रों का संचालन के दौरान बच्चों को खेल के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया जाए जिससे उनकी सीखने में रुचि बढ़े। इस मौके पर नेहा सिंह, रूपा वर्मा, पूनम पाण्डेय, चूली सिंह, संगीता पाठक, मीरा देवी आदि मौजूद रहीं। बैठक में चेहरा प्रमाणीकरण, पोषाहार वितरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और संभव अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

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