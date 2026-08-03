Gonda News: पांच दिन से जला ट्रांसफार्मर, अंधेरे में डूबा अट्ठैसा बाजार

Gonda News: उमरी बेगमगंज। क्षेत्र के सुभाष नगर अट्ठैसा बाजार में 16 केवी का विद्युत ट्रांसफार्मर पिछले पांच दिनों से जला पड़ा है। इसके चलते बाजार के दर्जनों उपभोक्ता भीषण गर्मी और उमस के बीच अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है, वहीं विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बुरी तरह बाधित हो रही है। बाजार निवासी रवि कसौंधन ने बताया कि लगातार पांच दिनों से बिजली न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मोबाइल चार्ज करने से लेकर पेयजल की व्यवस्था तक लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शाम होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ रही है। समस्या के समाधान के लिए बाजार के अधिकांश निवासियों ने क्षेत्रीय विधायक प्रेम नारायण पांडे को मामले से अवगत कराया। विधायक ने शीघ्र ट्रांसफार्मर बदलवाकर विद्युत आपूर्ति बहाल कराने का आश्वासन दिया है। उधर, विद्युत विभाग के अवर अभियंता अमोद कुमार ने बताया कि गोंडा स्थित गोदाम में फिलहाल 16 केवीए का ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है। ट्रांसफार्मर उपलब्ध होते ही उसे बदलकर आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। स्थानीय त्रियुगीनारायण शुक्ला, विनोद जायसवाल, राजू पठान आदि का कहना है कि यदि जल्द नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। उपभोक्ताओं ने विभाग से वैकल्पिक व्यवस्था कर तत्काल बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है।