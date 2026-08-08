Gonda News: रवि प्रताप अध्यक्ष, विजय प्रताप शाखा मंत्री बने
Gonda News: गोंडा डिपो में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का निर्वाचन हुआ। कृष्णानन्द चौधरी द्वारा देखरेख में रवि प्रताप मिश्रा को शाखा अध्यक्ष और विजय प्रताप सिंह को सर्वसम्मति से शाखा मंत्री चुना गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष बृजेश सिंह सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे।
Gonda News: गोंडा। देवीपाटन मंडल के गोंडा डिपो में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का निर्वाचन शनिवार को चुनाव अधिकारी कृष्णानन्द चौधरी की देखरेख में संपन्न हुआ। इसमें रवि प्रताप मिश्रा को शाखा अध्यक्ष व विजय प्रताप सिंह को सर्वसम्मति से शाखा मंत्री निर्वाचित किया गया। साथ ही एम्पलाइज यूनियन के शाखा मंत्री राजेंद्र कुमार सिंह अपने साथियों सहित परिषद परिवार में शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष बृजेश सिंह, क्षेत्रीय मंत्री सुशील मिश्रा, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष उमेश कुमार, विजय शंकर श्रीवास्तव सहित अन्य कर्मी रहे।
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