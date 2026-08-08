Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gonda News: रवि प्रताप अध्यक्ष, विजय प्रताप शाखा मंत्री बने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
Follow us on Google News
share

Gonda News: गोंडा डिपो में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का निर्वाचन हुआ। कृष्णानन्द चौधरी द्वारा देखरेख में रवि प्रताप मिश्रा को शाखा अध्यक्ष और विजय प्रताप सिंह को सर्वसम्मति से शाखा मंत्री चुना गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष बृजेश सिंह सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे।

Gonda News: रवि प्रताप अध्यक्ष, विजय प्रताप शाखा मंत्री बने

Gonda News: गोंडा। देवीपाटन मंडल के गोंडा डिपो में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का निर्वाचन शनिवार को चुनाव अधिकारी कृष्णानन्द चौधरी की देखरेख में संपन्न हुआ। इसमें रवि प्रताप मिश्रा को शाखा अध्यक्ष व विजय प्रताप सिंह को सर्वसम्मति से शाखा मंत्री निर्वाचित किया गया। साथ ही एम्पलाइज यूनियन के शाखा मंत्री राजेंद्र कुमार सिंह अपने साथियों सहित परिषद परिवार में शामिल हुए। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष बृजेश सिंह, क्षेत्रीय मंत्री सुशील मिश्रा, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष उमेश कुमार, विजय शंकर श्रीवास्तव सहित अन्य कर्मी रहे।

ये भी पढ़ें:Jaunpur News: रोडवेज कर्मचारी संघ के निर्विरोध अध्यक्ष बने पन्नालाल बोस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gonda News Gonda Latest News Election अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।