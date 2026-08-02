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Gonda News: कैंसर पीड़ित बुजुर्ग ने फांसी लगाकर जान दे दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: खरगूपुर, गोंडा: 85 वर्षीय भगौती प्रसाद सोनकर ने बीमारी के कारण आत्महत्या कर ली। वह तीन साल से प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। उन्होंने घर के बरामदे में फांसी लगाकर जीवन समाप्त किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Gonda News: कैंसर पीड़ित बुजुर्ग ने फांसी लगाकर जान दे दी

Gonda News: खरगूपुर,(गोंडा) संवाददाता। बीमारी से परेशान बुजुर्ग ने बरामदे में लगे हुक से रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।ग्राम पंचायत वीरपुर झलैहिया के मजरा वीरपुर निवासी भगौती प्रसाद सोनकर 85वर्ष पुत्र त्रिवेणी प्रसाद ने घर के बाहर बने बरामदे में टिन शेड के इंगल से रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया।वे लगभग तीन साल से प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे उनका इलाज लखनऊ के निजी अस्पताल में चल रहा था। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है।

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