Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gonda News: कैंसर पीड़ित बुजुर्ग ने फांसी लगाकर जान दे दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
Follow us on Google News
share

Gonda News: बीमारी से परेशान होकर 85 वर्षीय बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेज दिया गया।

कैंसर पीड़ित बुजुर्ग ने फांसी लगाकर जान दे दी
कैंसर पीड़ित बुजुर्ग ने फांसी लगाकर जान दे दी

Gonda News: खरगूपुर,(गोंडा) संवाददाता।बीमारी से परेशान बुजुर्ग ने बरामदे में लगे हुक से रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।ग्राम पंचायत वीरपुर झलैहिया के मजरा वीरपुर निवासी भगौती प्रसाद सोनकर 85 वर्ष पुत्र त्रिवेणी प्रसाद ने घर के बाहर बने बरामदे में टिन शेड के इंगल से रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया।वे लगभग तीन साल से प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे उनका इलाज लखनऊ के निजी अस्पताल में चल रहा था। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gonda News Suicide Gonda Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।