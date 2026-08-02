Gonda News: कैंसर पीड़ित बुजुर्ग ने फांसी लगाकर जान दे दी
Gonda News: बीमारी से परेशान होकर 85 वर्षीय बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेज दिया गया।
Gonda News: खरगूपुर,(गोंडा) संवाददाता।बीमारी से परेशान बुजुर्ग ने बरामदे में लगे हुक से रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।ग्राम पंचायत वीरपुर झलैहिया के मजरा वीरपुर निवासी भगौती प्रसाद सोनकर 85 वर्ष पुत्र त्रिवेणी प्रसाद ने घर के बाहर बने बरामदे में टिन शेड के इंगल से रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया।वे लगभग तीन साल से प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे उनका इलाज लखनऊ के निजी अस्पताल में चल रहा था। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है।
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