Gonda News: चोक हैं शहर के नाले, अब बरसात बाद होगी नालों की सफाई
Gonda News: गोण्डा में बरसात के दौरान नालों की सफाई न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग के अभियंताओं ने सफाई के कार्य में हाथ खड़ा कर दिया है, जिससे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जनप्रतिनिधियों ने भी अभियंताओं को इस समस्या के बारे में अवगत कराया है।
Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। शहर से होकर निकले नाले बरसात में लोगों की परेशानी को बढ़ा रहे हैं । कारण भी साफ है, बरसात में नालों की सफाई करने से विभाग के अभियंताओं ने हाथ खड़ा कर दिया है। ऐसी स्थिति मे बरसात के समय में नालों की सफाई नहीं हो सकेगी। जिससे शहर के लोगों को बारिश के समय में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं बारिश होने पर नालों का पानी जल जमाव की स्थिति भी पैदा कर रहा है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होकर निकाले गए नालों की अभी तक सफाई नहीं हो सकी है। मुख्यालय के अलग-अलग क्षेत्रों से निकले नजूल गोंडा, गिर्द गोंडा अथवा मंडे नाला बभनी कानूनगो नाला,मेठिया नाला के सफाई की मांग काफी समय से लोग करते चले आ रहे हैं। इसके बावजूद अभी तक नालों की सफाई नहीं हो सकी है। शहर के लोगों का जब दबाव अधिक बढ़ा तो जल्दबाजी में नाला सफाई की कार्ययोजना तैयार की गई। इसके बाद बारिश का मौसम आ गया। अब नाले की सफाई को बाद में कराने का आश्वासन अभियंताओं की तरफ से शहर के लोगों को दिया जा रहा है। नाले के पानी से शहर के लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद भी इस तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है。
जनप्रतिनिधियों ने भी लिखा पत्र :
मेहनौन के जनप्रतिनिधियों ने भी कई नालों की सफाई कराए जाने के संबंध में ड्रेनेज खंड प्रथम के अभियंता को पत्र लिखा है। पत्र में हो रही परेशानी से अवगत कराया है । इसके अलावा गौरा के जनप्रतिनिधि ने भी नालों की सफाई की मांग की थी। जनप्रतिनिधियों के बराबर नालों की सफाई के मांग के बावजूद भी इस तरफ अभियंताओं ने ध्यान नहीं दिया। जिससे स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह-जगह परेशानी बढ़ा रहे हैं नाले : नालों की साफ सफाई समय-समय पर न होने से जगह-जगह पर लोगों की परेशानी बढ़ रही है। कहीं - कहीं पर तो नालों की वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके बावजूद भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
अभियंता का बयान:
मयंक राज सिंह, अभियंता ड्रेनेज खंड ने कहा कि बरसात शुरू हो जाने से नालों की सफाई का काम इस समय नहीं कराया जा सकता है। बरसात के बाद में अक्टूबर तक नालों के सफाई का काम करा दिया जाएगा। जिससे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। व्यवस्था बेहतर बनी रहे यही सभी का प्रयास है।
सामान्य प्रश्न
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