Gonda News: चोक हैं शहर के नाले, अब बरसात बाद होगी नालों की सफाई

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। शहर से होकर निकले नाले बरसात में लोगों की परेशानी को बढ़ा रहे हैं । कारण भी साफ है, बरसात में नालों की सफाई करने से विभाग के अभियंताओं ने हाथ खड़ा कर दिया है। ऐसी स्थिति मे बरसात के समय में नालों की सफाई नहीं हो सकेगी। जिससे शहर के लोगों को बारिश के समय में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं बारिश होने पर नालों का पानी जल जमाव की स्थिति भी पैदा कर रहा है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से होकर निकाले गए नालों की अभी तक सफाई नहीं हो सकी है। मुख्यालय के अलग-अलग क्षेत्रों से निकले नजूल गोंडा, गिर्द गोंडा अथवा मंडे नाला बभनी कानूनगो नाला,मेठिया नाला के सफाई की मांग काफी समय से लोग करते चले आ रहे हैं। इसके बावजूद अभी तक नालों की सफाई नहीं हो सकी है। शहर के लोगों का जब दबाव अधिक बढ़ा तो जल्दबाजी में नाला सफाई की कार्ययोजना तैयार की गई। इसके बाद बारिश का मौसम आ गया। अब नाले की सफाई को बाद में कराने का आश्वासन अभियंताओं की तरफ से शहर के लोगों को दिया जा रहा है। नाले के पानी से शहर के लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद भी इस तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है。