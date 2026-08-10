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Gonda News: हड्डी रोग में डा अरूण मिश्रा की ओपीडी आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा के बाबू ईश्वर शरण अस्पताल के हड्डी रोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डा. अरूण मिश्रा मंगलवार को ओपीडी करेंगे। यह सेवा सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक उपलब्ध होगी, जहां वह मरीजों का इलाज करेंगे।

Gonda News: हड्डी रोग में डा अरूण मिश्रा की ओपीडी आज

Gonda News: गोण्डा। मेडिकल कालेज से सम्बद्ध बाबू ईश्वर शरण अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डा अरूण मिश्रा मंगलवार को ओपीडी करेंगे। वह सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज करेंगे।

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