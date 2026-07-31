Gonda News: सहकारिता विभाग के 28 सचिवों को भेजी गई नोटिस
Gonda News: गोण्डा में सहकारिता विभाग ने बकाया धनराशि वसूली में लापरवाही बरतने वाले सचिवों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। डीएम प्रियंका निरंजन ने एक सप्ताह में बकाया राशि जमा न करने पर एफआईआर दर्ज कराने और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नौ सचिवों ने पूरी राशि जमा की, जबकि 11 ने एक भी रुपया नहीं दिया।
Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। सहकारिता विभाग की बकाया धनराशि वसूली अभियान में लापरवाही बरतने वाले सचिवों पर अब शिकंजा कसा गया है। डीएम प्रियंका निरंजन ने एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि जमा न करने वाले सचिवों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ एफआईआर भी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। सहकारिता विभाग ने 18 जुलाई को 28 सचिवों को धनराशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था। विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नौ समितियों के सचिवों ने पूरी बकाया राशि जमा कर दी है, जबकि 5 सचिवों ने आंशिक भुगतान किया है। वहीं 11 सचिवों ने अब तक एक भी रुपया जमा नहीं किया है।
अन्य सचिवों ने भी निर्धारित पूरी धनराशि जमा नहीं की है। डीएम ने समीक्षा बैठक में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक (सहकारिता) रविशंकर चौधरी को सभी सचिवों की अद्यतन स्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नोटिस के बावजूद भुगतान न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए। डीएम ने कहा कि सरकारी धन की सुरक्षा और वित्तीय जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि संबंधित सचिव एक सप्ताह के भीतर पूरी बकाया राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्रवाई शुरू करते हुए नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण की नियमित निगरानी कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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