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Gonda News: गंभीर रूप से बीमार महिला को डीएम ने दिलवाया अन्त्योदय राशन कार्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा में डीएम प्रियंका निरंजन ने जनसुनवाई के दौरान गंभीर रूप से बीमार महिला की समस्या का समाधान किया। महिला की किडनी खराब हो चुकी थी और आर्थिक तंगी के कारण इलाज कराना मुश्किल था। डीएम ने तत्काल अन्त्योदय राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए, जिससे महिला को चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी।

Gonda News: गंभीर रूप से बीमार महिला को डीएम ने दिलवाया अन्त्योदय राशन कार्ड

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। जनसुनवाई के दौरान डीएम प्रियंका निरंजन ने गंभीर रूप से बीमार महिला की समस्या का तत्काल समाधान कराया।

महिला की बीमारी

कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दर्शन के दौरान विकासखण्ड रूपईडीह के ग्राम भुलईडीह निवासी ज्योतिराज, पत्नी श्री फूल चन्द्र चौधरी, अपनी गंभीर स्वास्थ्य समस्या लेकर जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुईं। अवगत कराया कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, जिसके कारण उन्हें नियमित रूप से महंगी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है तथा समय-समय पर डायलिसिस भी करानी पड़ती है।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होने के कारण उनके लिए इलाज का खर्च वहन करना बेहद कठिन हो गया है। बताया कि उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, जिससे उन्हें सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिल सके।

डीएम का त्वरित निर्णय

महिला की व्यथा सुनते ही डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता का अन्त्योदय राशन कार्ड जारी किया जाए। डीएम के निर्देशों का त्वरित अनुपालन करते हुए जिला पूर्ति विभाग ने जनता दर्शन के दौरान ही शिकायतकर्ता का अन्त्योदय राशन कार्ड जारी कर उपलब्ध कराया।

चिकित्सा सुविधा

डीएम ने बताया कि अन्त्योदय राशन कार्ड जारी होने के बाद अब शिकायतकर्ता का आयुष्मान भारत कार्ड भी बनाया जा सकेगा, जिसके माध्यम से उन्हें सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। इससे उनके नियमित उपचार एवं डायलिसिस की प्रक्रिया में आर्थिक राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महिला को किस स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ रहा था?
महिला की दोनों किडनी खराब हो चुकी थीं, जिसके कारण उन्हें नियमित रूप से महंगी दवाइयों का सेवन करना पड़ता था और समय-समय पर डायलिसिस भी करानी पड़ती थी।
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