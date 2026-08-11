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Gonda News: गुंडा एक्ट में युवक को छह माह के लिए जिला बदर किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोंडा की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने दिनेश लोहिया के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की। उन्हें छह महीने के लिए जिले से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। पुलिस ने मुनादी कराकर लोगों को जानकारी दी, और जिला बदर की अवधि में लोहिया की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

गुंडा एक्ट में युवक को छह माह के लिए जिला बदर किया
गुंडा एक्ट में युवक को छह माह के लिए जिला बदर किया

Gonda News: नवाबगंज (गोंडा) संवाददाता। गोंडा की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कस्बे के गोला बाजार निवासी दिनेश लोहिया के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। प्रशासन के आदेश के बाद पुलिस ने सोमवार शाम कस्बे में मुनादी कराकर लोगों को कार्रवाई की जानकारी दी। एसओ अभय सिंह ने बताया कि दिनेश लोहिया के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में कस्बा चौकी प्रभारी पंकज यादव ने पुलिस टीम के साथ कस्बे में मुनादी कराई। इस दौरान लोगों को बताया गया कि दिनेश लोहिया को छह माह की अवधि के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।

उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश की प्रति दिनेश लोहिया को उपलब्ध कराकर उसे निष्कासन आदेश से अवगत करा दिया गया है। आदेश के तहत निष्कासन अवधि में उसके जिले की सीमा में प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। जिला बदर की अवधि के दौरान युवक की गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। जिले की सीमा में प्रवेश करने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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