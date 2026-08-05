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Gonda News: मारपीट मामले में चार लोगों पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: उमरी बेगमगंज में एक विवाद के बाद चार लोगों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित अरविंद सिंह ने आरोप लगाया कि पड़ोसियों ने उन्हें और उनकी पत्नी को पीटा और धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Gonda News: मारपीट मामले में चार लोगों पर मुकदमा दर्ज

Gonda News: उमरी बेगमगंज। थानाक्षेत्र में एक विवाद के बाद चार लोगों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित अरविंद सिंह निवासी अमदही ने आरोप लगाया है कि 31 जुलाई की शाम करीब 5 बजे उनके पड़ोसियों ने उनके साथ अभद्रता की। तहरीर के अनुसार, महेन्द्र सिंह, चन्द्र मोहन सिंह, विजय लक्ष्मी सिंह और घनश्याम सिंह ने कथित तौर पर अरविंद सिंह और उनकी पत्नी सरिता को अपशब्द कहे और लाठी-मुक्कों से पीटा और आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है।

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