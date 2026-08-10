Gonda News: मंडलीय क्रीड़ा सचिव के दायित्व से मुक्त हुईं शिक्षिका श्वेता
Gonda News: गोण्डा में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बहराइच के सरकारी हाईस्कूल की सहायक अध्यापिका श्वेता को मंडलीय क्रीड़ा सचिव के पद से मुक्त कर दिया है। उन्हें अपने मूल विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। श्वेता अब मंडलीय क्रीड़ा सचिव से संबंधित कोई कार्य नहीं करेंगी।
Gonda News: गोण्डा। देवीपाटन मंडल से जुड़े मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक राकेश कुमार ने राजकीय हाईस्कूल विश्वेश्वरगंज, बहराइच की सहायक अध्यापिका श्वेता को मंडलीय क्रीड़ा सचिव के अतिरिक्त दायित्व से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है। सोमवार को जारी आदेश में उन्हें अपने मूल विद्यालय में उपस्थित होकर पठन-पाठन का कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। अब श्वेता मंडलीय क्रीड़ा सचिव से संबंधित कोई कार्य नहीं देखेंगी। संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय अयोध्या से जारी आदेश देवीपाटन मंडल के अंतर्गत आया है, जिसका मुख्यालय गोण्डा में है।
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