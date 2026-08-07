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Gonda News: पौराणिक पृथ्वीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: खरगूपुर। सावन माह के दूसरे शुक्रवार को पौराणिक पृथ्वीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। यहां महिलाओं और पुरुष शिवभक्तों ने गंगाजल, दूध और अन्य सामग्री से जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। गर्भगृह और मंदिर परिसर में भक्तों की आवाज़ गूंजती रही।

पौराणिक पृथ्वीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक
पौराणिक पृथ्वीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Gonda News: खरगूपुर। सावन माह के दूसरे शुक्रवार को पौराणिक पृथ्वीनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दुग्ध ,बेलपत्र, शहद, पुष्प, शमी, भांग, धतूर आदि से जलाभिषेक कर मनवांछित फल की कामना की। यहां मंदिर में भोर से ही क्षेत्रीय व दूर-दराज के श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। पांडवों द्वारा स्थापित विख्यात पृथ्वीनाथ मंदिर में सावन माह के अवसर पर बड़ी संख्या में महिला-पुरुष शिवभक्तों ने विशालकाय शिवलाट पर जलाभिषेक कर अपनी मन्नतें पूरी होने की कामना की। गर्भगृह व मन्दिर परिसर श्रद्धालुओं के उद्घोष से गूंजता रहा। महिला व पुरुष भक्तों ने अलग-अलग लाइनों में लगकर जलाभिषेक व पूजन-अर्चन किया।

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