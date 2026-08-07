Gonda News: पौराणिक पृथ्वीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक
Gonda News: खरगूपुर। सावन माह के दूसरे शुक्रवार को पौराणिक पृथ्वीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। यहां महिलाओं और पुरुष शिवभक्तों ने गंगाजल, दूध और अन्य सामग्री से जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। गर्भगृह और मंदिर परिसर में भक्तों की आवाज़ गूंजती रही।
Gonda News: खरगूपुर। सावन माह के दूसरे शुक्रवार को पौराणिक पृथ्वीनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दुग्ध ,बेलपत्र, शहद, पुष्प, शमी, भांग, धतूर आदि से जलाभिषेक कर मनवांछित फल की कामना की। यहां मंदिर में भोर से ही क्षेत्रीय व दूर-दराज के श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। पांडवों द्वारा स्थापित विख्यात पृथ्वीनाथ मंदिर में सावन माह के अवसर पर बड़ी संख्या में महिला-पुरुष शिवभक्तों ने विशालकाय शिवलाट पर जलाभिषेक कर अपनी मन्नतें पूरी होने की कामना की। गर्भगृह व मन्दिर परिसर श्रद्धालुओं के उद्घोष से गूंजता रहा। महिला व पुरुष भक्तों ने अलग-अलग लाइनों में लगकर जलाभिषेक व पूजन-अर्चन किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।