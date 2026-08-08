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Gonda News: डेढ़ साल की बच्ची के गले में फंसी अगरबत्ती की सींक निकाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा में डेढ़ साल की बच्ची के गले में अगरबत्ती की लकड़ी की सींक फंस गई। दो दिन की परेशानी के बाद, परिवार ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। डॉ. रूप नारायन पांडेय ने करीब आधे घंटे की मेहनत से सींक को बाहर निकाल दिया। सींक निकलने के बाद बच्ची को राहत मिली।

Gonda News: डेढ़ साल की बच्ची के गले में फंसी अगरबत्ती की सींक निकाली

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। डेढ़ साल की मासूम बच्ची के गले में अगरबत्ती की लकड़ी की सींक फंस गई। दो दिन तक गले में सींक फंसी होने के कारण बच्ची परेशान रही। वह न तो ठीक से कुछ खा पा रही थी और न ही पानी पी पा रही थी। सांस लेने में भी परेशानी होने लगी तो परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ डॉ. रूप नारायन पांडेय ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सींक को बाहर निकाल दिया। बताया जाता है कि मनकापुर निवासिनी डेढ़ साल की बच्ची शिवानी के गले में दो दिन पहले अगरबत्ती की सींक चली गई थी।

शुरुआत में परिजनों को इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं हुआ, स्थानीय चिकित्सक से दवा कराई। लेकिन धीरे-धीरे बच्ची की परेशानी बढ़ती गई। गले में दर्द और तकलीफ के कारण उसने खाना-पीना लगभग छोड़ दिया। सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। शनिवार को बच्ची को मेडिकल कॉलेज की ईएनटी ओपीडी में दिखाया गया। जांच के दौरान चिकित्सक को गले में लकड़ी की सींक फंसी होने की जानकारी हुई। डॉ. रूप नरायन पांडेय ने बिना बेहोश किए ही ओपीडी में बच्ची का उपचार शुरू किया। बच्ची को संभालते हुए करीब आधे घंटे तक प्रयास करने के बाद सींक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सींक निकलने के बाद बच्ची को राहत मिली। ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. रूप नरायन पांडेय ने परिजनों को छोटे बच्चों के आसपास अगरबत्ती, लकड़ी की सींक और ऐसी अन्य वस्तुएं न रखने की सलाह दी।

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