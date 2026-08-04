Gonda News: व्यापारियों को सहूलियत देने की उठाई मांग
Gonda News: गोंडा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक शहर में भरत मिलाप तिराहे पर हुई।
Gonda News: गोंडा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक शहर में भरत मिलाप तिराहे पर हुई। इसमें व्यापरियों ने टैक्स और लाइसेंस में सरलीकरण, लोन और फंडिंग आसान करने के साथ एक ही पोटर्ल पर सभी विभागों का रजिस्ट्रेशन कराने की मांग की गई। व्यापारियों ने कहा कि उद्यमी को बिजनेस करने दो, कागज भरवाने में समय मत खराब करो। बैठक की अध्यक्षता जगदीन रायतानी ने की। संगठन के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र प्रकाश आर्य ने बताया कि इस बार संगठन का 33वां स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया जाएगा।आगामी 3 सितंबर को लखनऊ स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में स्वदेशी व्यापारी कुंभ के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
इसमें संगठन के जिला महामंत्री शिव कुमार सोनी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस तक प्रदेश भर में स्वदेशी समर्थक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत व्यापारियों से संपर्क कर उन्हें संगठन से सक्रिय सदस्य, बनाया जाएगा और स्वदेशी वस्तुएँ खरीदने के लिए अनुरोध किया जाएगा।
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