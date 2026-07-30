Gonda News: नगर की समस्याओं को लेकर डीएम को सौंपा मांगपत्र
Gonda News: करनैलगंज क्षेत्र में जनसमस्याओं का समाधान करने के लिए मुकेश कुमार वैश्य ने जिलाधिकारी को मांगपत्र भेजा है। इसमें सड़क निर्माण, गड्ढों के कारण हादसों से बचाव और प्राथमिक विद्यालय की स्थापना जैसे कार्यों की मांग की गई है। उन्होंने इन परियोजनाओं को जल्द लागू करने का आग्रह किया।
Gonda News: करनैलगंज, संवाददाता। नगर क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आपदा राहत सेवाएं विभाग के जिला सह संयोजक मुकेश कुमार वैश्य ने जिलाधिकारी को मांगपत्र भेजा है। उन्होंने सकरौरा लोहिया पुल से करीब 200 मीटर तक सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग निर्माण तथा लखनऊ-हुजूरपुर मार्ग पर अस्पताल के सामने लगभग 30 मीटर इंटरलॉकिंग बनवाने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क किनारे गड्ढों और ऊंची-नीची पटरी के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं होती हैं। मांगपत्र में मौर्य नगर चौराहे से डिग्री कॉलेज मार्ग तक करीब 500 मीटर आरसीसी सड़क निर्माण और सकरौरा के अहिरन पुरवा में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की मांग भी की गई है।
उन्होंने जिलाधिकारी से इन कार्यों को कार्ययोजना में शामिल कर जल्द पूरा कराने का अनुरोध किया।
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