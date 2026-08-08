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Gonda News: जिले के 301 चौकीदारों को वितरित की साइकिलें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा में शनिवार को पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने 301 पुलिस चौकीदारों को साइकिल दी। चौकीदार ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। उन्होंने चौकीदारों को सतर्क रहने और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का निर्देश दिया। साइकिल मिलने से चौकीदारों की गतिविधियां आसान होंगी।

Gonda News: जिले के 301 चौकीदारों को वितरित की साइकिलें

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। पुलिस लाइन में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में जिले के 301 पुलिस चौकीदारों को पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने साइकिल वितरित की। कहा कि पुलिस चौकीदार ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस विभाग के स्थानीय सूचना तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अपने-अपने ग्राम एवं क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने, कानून-व्यवस्था से संबंधित सूचनाओं को पुलिस तक पहुंचाने तथा अपराध की रोकथाम में पुलिस का सहयोग करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक दवाच्या, प्रतिसार निरीक्षक अजय प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने चौकीदारों से संवाद भी किया।

कहा कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में नियमित भ्रमणशील एवं सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध गतिविधि, विवाद अथवा कानून-व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना की जानकारी तत्काल संबंधित थाना पुलिस को दें। साइकिल मिलने से चौकीदार अपने-अपने क्षेत्रों में आसानी से भ्रमण कर सकेंगे तथा पुलिस एवं आमजन के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहयोग करेंगे। इस दौरान बताया गया कि जनसहयोग प्रभावी पुलिसिंग की आधारशिला है ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच एवं सूचना तंत्र को मजबूत करने में पुलिस चौकीदारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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