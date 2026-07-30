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Gonda News: प्रशासन ने दो परिवारों को सौंपा पांच-पांख का का चेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: उमरी बेगमगंज में मगरमच्छ के हमले में घायल भानु का परिवार सरकार से सहायता प्राप्त कर रहा है। क्षेत्रीय विधायक ने 5 लाख रुपये का चेक भानु के परिवार को दिया। भानु की शिक्षा और विवाह का खर्च भी उन्होंने उठाने का वादा किया। केशव राम यादव के परिवार को भी सहायता दी गई।

Gonda News: प्रशासन ने दो परिवारों को सौंपा पांच-पांख का का चेक

Gonda News: उमरी बेगमगंज, संवाददाता। सरयू नदी में मगरमच्छ के हमले में घायल होने के बाद उपचार के दौरान जान गंवाने वाले भानु के परिवार के प्रति जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने संवेदना जताते हुए हरसंभव सहायता का भरोसा दिया। गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक प्रेम नारायण पांडे ने एसडीएम प्रदीप कुमार के साथ पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये का चेक परिजनों को सौंपा। वहीं, मगरमच्छ के हमले में जान गंवाने वाले केशव राम यादव के परिवार को भी शासन की ओर से पांच रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। विधायक ने भरोसा दिलाया कि भानु व केशव के परिवार को भी शासन की सभी पात्र योजनाओं का लाभ दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

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उन्होंने अपनी ओर से 25 हजार रुपये की नकद आर्थिक सहायता प्रदान की। विधायक ने मृतक भानु के बच्चों की शिक्षा में आजीवन सहयोग का भरोसा देते हुए कहा कि उनकी पढ़ाई किसी भी हाल में बाधित नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने भानु की दोनों बेटियों के विवाह का पूरा खर्च स्वयं वहन करने की जिम्मेदारी भी ली। वहीं तहसीलदार आशुतोष पांडे ने परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी उमेश प्रभात सिंह, लेखपाल रामेश्वर तिवारी, ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

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