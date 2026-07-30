Gonda News: संवेदनशील घाटों पर लगे चेतावनी बोर्ड, वन विभाग करे नियमित गश्त

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। मगरमच्छ हमले में घायल भानु प्रताप के निधन के बाद इस मुद्दे पर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने संजीदा रुख अपनाया है। उन्होंने डीएम को पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। कहा है कि संवेदनशील घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाया जाए और वन विभाग के कर्मचारी नियमित गश्त भी करें। विधायक प्रतीक भूषण ने पत्र में अवगत कराया है कि घाघरा - सरयू संगम क्षेत्र में मगरमच्छ के हमले से संबंधित कई घटनाएं हो चुकी हैं । जून 2025 से अब तक इसी क्षेत्र में चार बड़े हमले हो चुके हैं, जिनमें तीन ग्रामीणों की जान जा चुकी है।

जून 2025 में किशोर राजाबाबू यादव, 20 मई 2026 को दीपक शर्मा, 24 जून 2026 को भानु प्रताप तथा 4 जुलाई 2026 को केशवराम पर मगरमच्छ ने हमला किया है। कहा है कि मई से जुलाई, जब नदी में जलस्तर कम रहता है और ग्रामीण सहजता से नदी में उतरते हैं और इसी दौरान हमले होते हैं। यही नहीं पत्र में विधायक ने यह भी उल्लेख किया है कि 13 दिन पूर्व, 17 जुलाई को ही प्रभागीय वनाधिकारी को पत्र भेजकर वैज्ञानिक अध्ययन, संवेदनशील घाटों पर चेतावनी बोर्ड, नियमित गश्त और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग की गई थी। डीएम को भेजे पत्र में विधायक ने सक्षम वन्यजीव संस्थान से मगरमच्छों की आबादी व व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कराने, आवश्यकता पाए जाने पर नियमानुसार स्थानांतरण करने, भानु प्रताप के परिजनों को सहायता उपलब्ध कराने, तटवर्ती गांवों में जनजागरूकता अभियान के साथ ही ग्रामीणों को घड़ियाल व मगरमच्छ का भेद समझाए जाने की मांग की है। कहा है कि अब यह विषय किसी विभाग की सामान्य प्रक्रिया का नहीं, जन-सुरक्षा का है। अगला ग्रीष्मकाल आने से पहले स्थायी समाधान जरूरी है, ताकि तटवर्ती गांवों का कोई और परिवार यह दुःख न झेले।