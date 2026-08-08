Gonda News: अपार आईडी बनाने में जिले के दर्जनों विद्यालय फिसड्डी
Gonda News: गोण्डा में माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की अपार आईडी बनाने की प्रगति में समस्या सामने आई है। कई विद्यालयों में छात्र नॉट एप्लाइड श्रेणी में हैं। अपार आईडी डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में काम करेगी, जिससे शैक्षणिक दस्तावेज और प्रमाणपत्र सुरक्षित रहेंगे। सभी विद्यालयों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की अपार आईडी बनाने की प्रगति ने शिक्षा विभाग की तैयारियों की हकीकत सामने रखी है। 28 जुलाई तक जिले के 134 विद्यालयों की रिपोर्ट में करीब एक dozen विद्यालय ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी अब भी नॉट एप्लाइड श्रेणी में हैं। इसके पीछे आधार सत्यापन पूरा न होना और आधार संबंधी विवरण उपलब्ध न होना प्रमुख वजह बताई जा रही है। हालांकि, कई स्कूलों ने अधिकांश छात्रों की अपार आईडी तैयार कर ली है। विभागीय रिपोर्ट में जनता इंटर कॉलेज का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। यहां 1065 में से 966 छात्रों की अपार आईडी तैयार हो चुकी है। श्री बालक भगवान लघु माध्यमिक विद्यालय में 318 में 276, महमूद खान कॉन्वेंट स्कूल हरैया झूमन में 367 में 270, मदरसा अरबिया उस्मानिया इटियाथोक बाजार में 285 में 215 और श्री बालक भगवान इंटर कॉलेज में 281 में 205 छात्रों की आईडी बनी है। इसी तरह मदरसा फैजाने मदीना में 234 में 210, मदरसा जामिया अहले सुन्नत अनवारुल उलूम में 172 में 168, दारुल अरकम पब्लिक स्कूल में 85 में 79, संत सहजवन इंटर कॉलेज में 530 में 454 और कृषक बालिका इंटर कॉलेज में 316 में 212 छात्रों की अपार आईडी तैयार हुई है। वहीं कई विद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्र अभी लंबित हैं। शीला देवी एमएम पब्लिक स्कूल में 804, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल इटियाथोक में 488, रामतेज पटेल स्मारक विद्यालय में 301, केशा देवी शुक्ला मेमोरियल इंटर कॉलेज में 262 और सरदार पटेल इंटर कॉलेज में 226 छात्रों की प्रक्रिया लंबित है। कई विद्यालयों में एक भी अपार आईडी जनरेट नहीं होने की स्थिति भी सामने आई है。
अपार आईडी से विद्यार्थियों का रहेगा डिजिटल रिकॉर्ड
डीआईओएस ने बताया कि अपार आईडी विद्यार्थियों की डिजिटल शैक्षणिक पहचान के रूप में काम करेगी। इसके माध्यम से छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक रिकॉर्ड, प्रमाणपत्र और अन्य उपलब्धियों को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्कूल बदलने, उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने या शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अपार आईडी उपयोगी होगी। इससे विद्यार्थियों को बार-बार कागजी अभिलेख प्रस्तुत करने की परेशानी भी कम हो सकती है। उन्होंने सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पात्र विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आधार संबंधी विवरण का सत्यापन समय से पूरा कराने को कहा है।
डॉ. रामचंद्र की टिप्पणी
डॉ. रामचंद्र, डीआईओएस ने कहा कि अपार आईडी प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है। कम प्रगति वाले विद्यालयों को आधार सत्यापन और लंबित छात्रों की अपार आईडी जल्द तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं। नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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