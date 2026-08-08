Gonda News: अपार आईडी बनाने में जिले के दर्जनों विद्यालय फिसड्डी

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की अपार आईडी बनाने की प्रगति ने शिक्षा विभाग की तैयारियों की हकीकत सामने रखी है। 28 जुलाई तक जिले के 134 विद्यालयों की रिपोर्ट में करीब एक dozen विद्यालय ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी अब भी नॉट एप्लाइड श्रेणी में हैं। इसके पीछे आधार सत्यापन पूरा न होना और आधार संबंधी विवरण उपलब्ध न होना प्रमुख वजह बताई जा रही है। हालांकि, कई स्कूलों ने अधिकांश छात्रों की अपार आईडी तैयार कर ली है। विभागीय रिपोर्ट में जनता इंटर कॉलेज का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। यहां 1065 में से 966 छात्रों की अपार आईडी तैयार हो चुकी है। श्री बालक भगवान लघु माध्यमिक विद्यालय में 318 में 276, महमूद खान कॉन्वेंट स्कूल हरैया झूमन में 367 में 270, मदरसा अरबिया उस्मानिया इटियाथोक बाजार में 285 में 215 और श्री बालक भगवान इंटर कॉलेज में 281 में 205 छात्रों की आईडी बनी है। इसी तरह मदरसा फैजाने मदीना में 234 में 210, मदरसा जामिया अहले सुन्नत अनवारुल उलूम में 172 में 168, दारुल अरकम पब्लिक स्कूल में 85 में 79, संत सहजवन इंटर कॉलेज में 530 में 454 और कृषक बालिका इंटर कॉलेज में 316 में 212 छात्रों की अपार आईडी तैयार हुई है। वहीं कई विद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्र अभी लंबित हैं। शीला देवी एमएम पब्लिक स्कूल में 804, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल इटियाथोक में 488, रामतेज पटेल स्मारक विद्यालय में 301, केशा देवी शुक्ला मेमोरियल इंटर कॉलेज में 262 और सरदार पटेल इंटर कॉलेज में 226 छात्रों की प्रक्रिया लंबित है। कई विद्यालयों में एक भी अपार आईडी जनरेट नहीं होने की स्थिति भी सामने आई है。