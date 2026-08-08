Gonda News: मस्ती की पाठशाला में बच्चों ने रंगों से सजाए सपने
Gonda News: गोण्डा के बेलसर ब्लॉक के पीएमश्री स्कूल में कक्षा दो के बच्चों ने शनिवार को पुराने समाचार पत्रों पर पेंटिंग बनाई। बच्चों ने अपनी कल्पनाओं को रंगों के माध्यम से कागज पर उकेरा। प्रधानाध्यापक गजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इसे लेकर बच्चों में बहुत उत्साह था। शिक्षकों ने भी बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
Gonda News: गोण्डा। बेलसर ब्लॉक के लौव्वा टेपरा स्थित पीएमश्री स्कूल में शनिवार को कक्षा दो के बच्चों ने मस्ती की पाठशाला के तहत पुराने समाचार पत्र में पेंटिंग बनाई। रंगों और चित्रों के बीच बच्चों ने उत्साह के साथ अपनी कल्पनाओं को कागज पर उकेरा। प्रभारी प्रधानाध्यापक गजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पेंटिंग को लेकर बच्चों में खासा उत्साह रहा। इस दौरान ममता सिंह,नीतू सिंह, सुमन शुक्ला,माधुरी त्रिपाठी समेत विद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे। बच्चों ने अलग-अलग विषयों पर आकर्षक चित्र बनाए और खुशनुमा माहौल में गतिविधि का आनंद लिया। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए रचनात्मक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया।
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