Gonda News: झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से गाय की मौत, केस
Gonda News: ग्राम कोटखास के पंकज सिंह की गाय बीमार थी। झोलाछाप डॉक्टर अशोक ने कहा कि गाय को खून की जरूरत है। एक छुट्टा गाय का खून निकालकर बीमार गाय को चढ़ाने लगे। इस प्रक्रिया में गाय की मृत्यु हो गई और डॉक्टर भाग गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है।
Gonda News: बभनान, संवाददाता। थाना खोड़ारे अंतर्गत ग्राम कोटखास निवासी पंकज सिंह ने बताया कि उनके गाय की तबीयत खराब थी। उनकी गाय का इलाज अशोक कुमार निवासी चेतरा धर्मदासपुर थाना गौर जनपद बस्ती कर रहे थे। इलाज के दौरान अशोक कुमार ने कहा कि गाय को खून की आवश्यकता है। अगर कोई छुट्टा गाय मिल जाए तो मैं उसका खून निकाल कर बीमार गाय को चढ़ा दूंगा और वह ठीक हो जाएगी। इसके बाद गांव के बाहर घूम रही एक गाय को पकड़ लाये। उस गाय का खून सिरिंज से निकाल कर बीमार गाय को चढ़ाने लगे। इलाज के दौरान ही गाय छटपटाने लगी और गिर पड़ी।
उसके कुछ देर बाद मे ही गाय की मृत्यु हो गई। मौका पाकर झोलाछाप फरार हो गया। थानाध्यक्ष खोड़ारे केजी राय ने बताया की मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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