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Gonda News: बैठक में जलभराव की समस्या पर नपाप के घेराव की बनी रणनीति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: गोण्डा में कांग्रेस की मासिक बैठक में शहर की समस्याओं पर चर्चा हुई। अध्यक्ष शाहिद अली कुरैशी ने कहा कि अगर जलभराव, बिजली बिल और आवासीय योजनाओं के मुद्दों का समाधान नहीं हुआ, तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और नए सदस्यों का स्वागत किया गया।

Gonda News: बैठक में जलभराव की समस्या पर नपाप के घेराव की बनी रणनीति

Gonda News: गोण्डा, संवाददाता। शहर कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक रविवार को कांग्रेस भवन में हुई। शहर अध्यक्ष शाहिद अली कुरैशी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शहर की ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समस्याओं का समाधान न होने पर सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की रणनीति भी बनाई गई। धरना-प्रदर्शन करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में मानसून में जलभराव का मुद्दा सबसे प्रमुख रहा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर के कई मोहल्लों में भारी जलभराव से जनता परेशान है। नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था न होने पर रोष जताया गया। इस पर शहर अध्यक्ष शाहिद अली कुरैशी ने चेतावनी दी कि यदि गोंडा नगर पालिका 15 दिन में समस्या का समाधान नहीं करती है तो कांग्रेस जनता के साथ मिलकर नगर पालिका का घेराव करेगी।

बैठक में बढ़ते बिजली बिल, स्मार्ट मीटर में मनमानी वसूली और जर्जर तारों से हो रहे हादसों का मुद्दा भी उठा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को अब तक आवास न मिलने पर नाराजगी जताते हुए जल्द सूची जारी करने की मांग की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर जोर दिया गया। डॉ. सैयद अब्दुल मुजीब को जन व्यथा निस्तारण समिति का जिला संयोजक बनाए जाने पर स्वागत किया गया। राजेश कुमार और मोहम्मद सलीम अंसारी ने कांग्रेस की सदस्यता ली। बैठक में विनय प्रकाश त्रिपाठी, ओबैदुर रहमान सिम्पू, अजय रस्तोगी, बेबी मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।

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