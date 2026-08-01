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Gonda News: मवेशियों की संख्या कम होने पर गौ आश्रय केंद्र बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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Gonda News: उमरी बेगमगंज में बने गो आश्रय केंद्र को जानवरों की संख्या कम होने के कारण बंद कर दिया गया है। खंड विकास अधिकारी रवि गुप्ता के अनुसार, गायों की संख्या कम होने पर गोशाला को बंद करने का निर्देश दिया गया और वहां संरक्षित 65 जानवरों को गंगरौली गो आश्रय केंद्र में शिफ्ट किया गया।

Gonda News: मवेशियों की संख्या कम होने पर गौ आश्रय केंद्र बंद

Gonda News: उमरी बेगमगंज, संवाददाता। विकासखंड बेलसर के ग्राम पंचायत उमरी बेगमगंज में बने गो आश्रय केंद्र को जानवर की संख्या कम होने पर बंद कर दिया गया है। खंड विकास अधिकारी बेलसर रवि गुप्ता ने बताया कि पशु चिकित्साधिकारी डॉ विजय बहादुर वर्मा के साथ क्षेत्र के डिकसिर अकौनी,जफरापुर ,उमरी बेगमगंज ,ताराड़ीह, पूरेडाल गो आश्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कम जानवर मिलने पर उमरी बेगमगंज गौशाला को बंद करने का निर्देश दिया और यहां पर 65 जानवर संरक्षित किए गए थे जिसको गो आश्रय केंद्र गंगरौली में शिफ्ट किया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी शिवम सिंह ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर गो आश्रय केंद्र बंद कर दिया गया है।

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